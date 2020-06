Vliegtuigje dat opsteeg in België gecrasht in Frankrijk: twee doden

19 juni 2020

Een vliegtuig met twee zitplaatsen van het type ULM, dat was opgestegen in België, is vrijdagochtend neergestort ten zuidoosten van Dieppe (Seine-Maritime). Daarbij zijn twee mensen omgekomen, zo is vernomen van de gendarmerie en prefectuur.