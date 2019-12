Vliegtuigje crasht in Louisiana: zeker vijf doden

TT

28 december 2019

18u52

Bron: ANP

0

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen door een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Louisiana. Het toestel stortte neer in de buurt van het vliegveld in de stad Lafayette. De brandweer meldt dat één inzittende de crash overleefde, berichten Amerikaanse media.