Vliegtuigje crasht in Louisiana: vijf doden en vier gewonden TT HAA

28 december 2019

18u52

Bron: ANP, DPA 1 Vijf mensen zijn om het leven gekomen door een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Louisiana. Het toestel stortte neer in de buurt van het vliegveld in de stad Lafayette. De brandweer meldt dat één inzittende de crash overleefde, berichten Amerikaanse media. Op de grond vielen drie gewonden.

Het toestel was volgens lokale media opgestegen in het stadje Lafayette en was onderweg naar Atlanta, toen het plots neerstortte. Wat er precies fout liep, is niet duidelijk. De federale autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Ooggetuigen zeggen volgens een plaatselijke televisiezender dat de piloot probeerde een noodlanding te maken. De tweemotorige Turboprop Piper met zes inzittenden zou daarbij een hoogspanningskabel hebben geraakt. Bij huishoudens en bedrijven in de omgeving viel na de crash de stroom uit. Een nabijgelegen filiaal van supermarktketen Walmart is ontruimd.

Vijf inzittenden overleefden de crash niet, onder wie een 30-jarige sportverslaggever van het lokale nieuwsstation WDSU. Een zesde inzittende overleefde de crash, maar raakte gewond. Ook op de grond vielen drie gewonden. Allen werden overgebracht naar een ziekenhuis.

Op beelden zijn brandende wrakstukken in een veld te zien. Een getuige zei een enorme explosie te hebben gehoord. Er kwam volgens hem voor de crash veel rook uit het laagvliegende toestel.