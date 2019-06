Vliegtuigen waren in de lucht en schepen in positie: Trump blaast vergeldingsactie tegen Iran op laatste moment af KVDS

21 juni 2019

06u23

Bron: NY Times, Reuters 42 Buitenland De Amerikaans president Donald Trump heeft een aanval op Iran op het allerlaatste moment afgeblazen. Dat meldt de krant The New York Times. Trump zou aanvankelijk zijn goedkeuring gegeven hebben en alles was in gereedheid gebracht: gevechtsvliegtuigen waren in de lucht en schepen van de Amerikaanse marine lagen in positie. De aanval zou een vergeldingsactie geweest zijn voor het neerhalen van een Amerikaanse drone eerder deze week.

Bedoeling was om een reeks doelwitten zoals radarposten en raketbatterijen vanuit de lucht te bestoken. Dat zou vanmorgen gebeuren, net voor het krieken van de dag, om het aantal burger- en militaire slachtoffers te beperken. Maar ondanks het feit dat Trump aanvankelijk zijn toestemming gaf, werd op het allerlaatste moment afgezien van de aanval, zo meldt The New York Times op basis van enkele hooggeplaatste functionarissen uit de administratie van de president. Waarom de operatie werd afgebroken, is voorlopig niet bekend.

Druk

Trump zou al van bij aanvang geen fan geweest zijn van een aanval, maar zou eerst toch overstag gegaan zijn. Onder meer onder druk van partijgenoten. Het zou zijn derde militaire actie geweest zijn tegen een doelwit in het Midden-Oosten tijdens zijn ambtstermijn, na eerdere aanvallen in Syrië in 2017 en 2018. Het is niet duidelijk of de geplande aanvallen van vandaag op een later tijdstip toch nog zouden plaatsvinden.





De woensdag neergehaalde drone was een onbemand verkenningstoestel van 115 miljoen dollar. Hij werd uit de lucht gehaald in de buurt van de Straat van Hormuz, waar vorige week twee commerciële tankers door een explosie werden getroffen. Het is nog altijd niet duidelijk wat de ware toedracht daarvan was. Volgens de Verenigde Staten was Iran verantwoordelijk. Die laatste ontkende echter alle betrokkenheid.

Volgens Teheran was de deze week neergehaalde Amerikaanse drone op spionagemissie en vloog hij bij zijn terugkeer het Iraanse luchtruim binnen. Daarop zou de Iraanse luchtmacht zich verdedigd hebben. Iran zegt daar “onweerlegbare bewijzen” voor te hebben. Volgens de Verenigde Staten vloog het toestel echter in het internationaal luchtruim en was de actie van Iran een “ongeprovoceerde aanval”.

Luchtruim

Washington heeft Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gisteren overigens verboden om “tot nader order” delen van het door Teheran gecontroleerde luchtruim te overvliegen. Als reden voor de beperkingen wordt verwezen naar “de verhoogde militaire activiteit en de groeiende politieke spanningen in de regio, die een risico kunnen vormen voor de Amerikaanse burgerluchtvaartoperaties”.