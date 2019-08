Vliegtuigen begonnen met blussen bosbranden Amazone KVE

25 augustus 2019

22u30

Bron: ANP 2 Braziliaanse legervliegtuigen zijn zondag begonnen met het vanuit de lucht afwerpen van water in de hoop zo de vele bosbranden in het Amazonegebied te blussen. Dat begon in de deelstaat Rondonia en is verder uitgebreid naar zeven provincies.

Het ministerie van Defensie meldde dat vanuit de vliegtuigen duizenden liters water boven de brandende bossen worden gestort. Op de grond staan volgens Defensie zeker 44.000 manschappen klaar om te helpen bij het blussen.

President Jair Bolsonaro besloot vrijdag het leger in te zetten om de branden te bestrijden die momenteel woeden in het Amazonegebied. De regering heeft ook ruim 8 miljoen euro vrijgemaakt voor de bestrijden van de bosbranden.

De druk op het staatshoofd vanuit het binnen- en buitenland om iets te doen tegen de bosbranden was in de afgelopen dagen fors toegenomen. In Brazilië zijn dit jaar inmiddels bijna 80.000 branden gezien. Dat is het grootste aantal sinds 2013.

Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid van Bolsonaro. De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen.