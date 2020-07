Vliegtuigcrashes in Duitsland en Zwitserland lopen dodelijk af: in totaal 7 slachtoffers AW

25 juli 2020

20u54

Bron: Belga 3 Nadat eerder op de dag in Duitsland al drie doden vielen bij een ongeval met een ultralicht vliegtuig, is ook in Zwitserland een dodelijk ongeval gebeurd. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

Een getuige belde de hulpdiensten nadat hij een klein vliegtuig had zien neerstorten in de buurt van het dorp Blatten, in de Zwitserse Alpen nabij de grens met Italië. De reddingsdiensten kwamen met een helikopter ter plaatse en troffen vier personen aan, tussen 46 en 66 jaar oud, allen overleden. Het gaat om twee Zwitsers en twee Oostenrijkers.



Volgens de politie maakte het vliegtuigje een rondvlucht vanaf het vliegveld in Reichenbach, zo'n 27 kilometer van de plaats van het ongeval. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.



Tweede crash

Eerder vandaag kwamen er drie mensen om bij de crash van een ultralicht vliegtuig (ULM) in de Duitse stad Wesel. Het vliegtuigje, met plaats voor twee inzittenden, crashte op het dak van een klein appartementsgebouw. Het dak vatte daarop vuur. Het is onduidelijk wie er bij het ongeval precies om het leven kwam. Een kind, vermoedelijk een bewoner van het gebouw, raakte gewond.

Volgens plaatselijke media botste het vliegtuigje mogelijk met een luchtballon. In de buurt van het ongeval werd een parachute gevonden. Het vliegtuig vertrok vermoedelijk vanop de luchthaven van Marl, eveneens in Noordrijn-Westfalen.

