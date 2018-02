Vliegtuigcrash in Iran: reddingswerkers dragen op hun rug de eerste lichamen naar beneden TTR

21 februari 2018

13u46

Bron: Belga 1 De Iraanse reddingsdiensten zijn begonnen met de berging van slachtoffers van de vliegtuigcrash in het Iraanse Zagrosgebergte. De eerste slachtoffers werden vandaag tussen de brokstukken van het toestel ontdekt. Reddingswerkers hebben zeven lijken op hun rug naar beneden gedragen.

Het vliegtuig van Aseman Airlines was zondag van de radar verdwenen 50 minuten nadat het met 60 passagiers en zes bemanningsleden was opgestegen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle 66 inzittenden kwamen om. De ATR 72 vloog in de buurt van de stad Semirom tegen de berg Dena. Pas na drie dagen zoeken kon het wrak op een hoogte van zowat 4.000 meter gelokaliseerd worden.

De berging van de slachtoffers verloopt erg moeizaam, onder meer omdat er wegens de grote hoogte en de slechte weersomstandigheden geen helikopters in de buurt van het toestel kunnen komen. "Er is momenteel een sneeuwstorm en ijzige wind. De zichtbaarheid is erg beperkt", zo verklaart generaal Nozar Nemati aan de staatstelevisie. "We hebben beslist dat de lichamen die op de rug naar beneden kunnen worden gedragen, door de legercommando's en de hulpdiensten naar beneden worden gebracht."

Identificatie

De eerste zeven lichamen werden deze ochtend naar een lagergelegen weg gebracht. Van daaruit worden ze met een wagen vervoerd naar het ziekenhuis van Yasuj, zowat 500 kilometer ten zuiden van Teheran.

Een andere legerofficier heeft op de staatsomroep verklaard dat in totaal al 32 lijken werden gevonden. Sommige van de lichamen zouden erg zijn toegetakeld. "De meeste lichamen kunnen geïdentificeerd worden, slechts bij een klein aantal zal dat niet kunnen", luidt het wel.