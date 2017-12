Vliegtuigbemanning zag Noord-Koreaanse raket in volle vlucht uit elkaar spatten Elise van Joolen

19u43

Bron: AD.nl 2 ANP Bemanning van een vlucht van Cathay Pacific zegt getuige te zijn geweest van de testraket die Noord-Korea op 29 november lanceerde. Bemanning aan boord van een passagiersvlucht van Cathay Pacific onderweg van San Francisco naar Hongkong zegt dat zij mogelijk de Noord-Koreaanse testraket hebben gezie n. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij.

In een verklaring zegt de maatschappij dat het vliegtuig zich op 29 november ver van de raket bevond, maar wel een waarschuwing heeft afgegeven aan de Japanse luchtverkeersleiding. De vlucht zou verder niet door het incident zijn beïnvloed, schrijft CNN.

Cathay Pacific verklaart onder de huidige omstandigheden de vliegroutes niet te wijzigen, maar zegt dat het de situatie nauwlettend opvolgt.



AD

Camera

Volgens CNN zou op veel vliegtuigen een camera zijn bevestigd, waardoor passagiers tijdens de vlucht live kunnen meekijken. Cathay Pacific wilde niet reageren toen de nieuwszender vroeg of de beelden zijn opgenomen en beschikbaar zijn voor inzage.

The South China Morning Post schrijft dat op een onlineplatform voor personeelsleden melding van de raket wordt gemaakt. "Wees gewaarschuwd, we zijn getuige geweest van het opblazen van de Noord-Koreaanse raket. De raket werd uit elkaar geblazen en viel nabij onze vlieglocatie uit elkaar", aldus Cathay Pacific-manager Mark Hoey. "We hebben daarop de Japanse luchtverkeersleiding gewaarschuwd."

AP Een foto van de Hwasong-15-lancering op 29 november.

Test

Op 29 november testte Noord-Korea een nieuw type ballistische raket. De Hwasong-15 heeft een bereik van 13.000 kilometer en zou elke stad in de Verenigde Staten kunnen bereiken. Pyongyang beweerde dan ook dat het in staat was het Amerikaanse vasteland te treffen. De raket belandde uiteindelijk in de territoriale wateren van Japan, maar wist hoger te komen dan de eerder geteste raketten.

De test vergroot de spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Om het land beter tegen de noordelijke buren te beschermen en de effectiviteit van de militairen te verbeteren, startten Zuid-Korea en de VS vandaag een gezamenlijke luchtmachtoefening.