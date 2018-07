Vliegtuig waar bom in zou zitten met 15 uur vertraging alsnog vertrokken Victor Schildkamp

10 juli 2018

14u24

Bron: AD.nl 0 Het vliegtuig van Ryanair dat gisteravond doelwit was van een bommelding op Eindhoven Airport, is begin van de middag alsnog vertrokken naar Edinburgh. De valse bommelding bezorgde die reizigers dus uiteindelijk zo'n 15 uur vertraging op, aldus een woordvoerster van de luchthaven.

Voor zover bekend zijn alle 200 reizigers, die de nacht hebben doorgebracht in de buurt van Eindhoven Airport, gewoon ingestapt. In totaal liepen acht vluchten vertraging op door de valse melding dat er een bom in het vliegtuig naar Edinburgh zou zitten. Drie inkomende vluchten moesten uitwijken naar Schiphol. Om 13 uur vertrok nóg een vliegtuig naar Londen Stansted, dat ook eigenlijk gisteravond had moeten vertrekken.

Over de bommelding kan de woordvoerster van Eindhoven Airport weinig zeggen. Maar wie er ook achter de melding zit, valse bommeldingen kunnen de dader jaren cel opleveren. Bommeldingen in vliegtuigen en treinen worden het zwaarst gestraft.