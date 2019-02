Vliegtuig van Norwegian Air maakt rechtsomkeer na bommelding ttr

07 februari 2019

13u20

Bron: belga 0 Een passagiersvliegtuig dat onderweg was naar Frankrijk is gedwongen om, na een bommelding, terug te vliegen naar de luchthaven Stockholm-Arlanda. Dat melden de hulpdiensten en de politie vandaag.

Aan boord van het vliegtuig van Norwegian Air zaten 169 mensen. De vlucht was onderweg naar het Zuid-Franse Nice, waar het rond 10.39 uur zou landen. "Het vliegtuig maakte rechtsomkeer toen het informatie ontving over de dreiging", verklaart een woordvoerder van de hulpdiensten aan de Zweedse krant Expressen.

Na de landing in Stockholm bleef de Boeing 737 op een veilige afstand van de terminal staan. De politie is ter plaatse. In een mededeling bevestigt Norwegian Air dat er een bommelding was tegen vlucht DY4321.