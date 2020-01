Vliegtuig van Amerikaans leger neergestort in Afghanistan, zeggen taliban ADN

27 januari 2020

11u12

Bron: Belga 3 In het oosten van Afghanistan is vandaag een vliegtuig neergestort, zo heeft de politie bekendgemaakt. Momenteel is er nog veel onduidelijkheid rond de crash, maar het zou niet gaan om een commerciële vlucht. Volgens de taliban behoort het gecrashte toestel toe aan het Amerikaanse leger. Of er overlevenden zijn, is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de provincie Ghazni deed het ongeluk zich voor omstreeks 13.00 uur plaatselijke tijd. Hij voegde eraan toe dat de zone waarin het vliegtuig neerkwam “onveilig” is vanwege de aanwezigheid van opstandelingen. Gezien het vliegtuig vuur heeft gevat, is het onwaarschijnlijk dat er overlevenden zijn. Hoeveel mensen er aan boord waren, is nog niet duidelijk.

Het vliegtuig voerde geen commerciële vlucht uit, zo heeft de Afghaanse luchtvaartautoriteit ACAA in een communiqué gezegd. Eerder was er onduidelijkheid of het al dan niet een passagiersvliegtuig betrof. Er is echter “geen enkele crash van een commercieel toestel geregistreerd”, benadrukt de ACAA. De woordvoerder van de taliban, Zabihoellah Moedjahid, zei aan het Franse persbureau AFP dat de jihadisten “informatie zoeken” over het ongeluk in hun gebied. Intussen zou daaruit gebleken zijn dat het neergestorte vliegtuig toebehoort aan het Amerikaanse leger. Daarbij zijn alle bemanningsleden om het leven gekomen, klinkt het.

De Amerikaanse troepen in hoofdstad Kabul geven voorlopig geen commentaar. Een defensiebron laat wel weten aan CNN dat de berichten onderzocht worden.