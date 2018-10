Vliegtuig van Air India sloopt muur bij het opstijgen en maakt gedwongen noodlanding AW

12 oktober 2018

12u47

Bron: BBC News 0 Voor heel wat vakantiegangers die met Air India naar Dubai zouden reizen, liep het vanmorgen bijna fataal af bij het opstijgen. Een Boeing 737-800 met 130 passagiers aan boord vloog tegen een muurtje waardoor het toestel beschadigd raakte. De piloten wilden eerst verder vliegen naar hun eindbestemming, maar moesten uiteindelijk toch uitwijken naar Mumbai.

Het incident vond plaats op de luchthaven van Trichy, een stadje in het zuiden van India. Aan boord 130 passagiers en twee ervaren piloten die samen meer dan 6.500 vlieguren op de teller hebben. Eerst raakte hun vliegtuig een antenne die deel uitmaakte van het landingssysteem van de luchthaven. Vervolgens sloopte het vliegtuig een hek en een muur die dienden als luchthavenomheining. Een stuk van het hek bleef zelfs aan het landingsgestel van het vliegtuig hangen. Ook de romp liep wat schade op.



Toen de luchtverkeersleiders het voorval aan de piloten rapporteerden, meldden zij dat alles normaal functioneerde. Na enige discussie werd dan toch besloten om het vliegtuig om te leiden en te laten landen in Mumbai, op zo’n twee uur vliegen van Trichy. Was men naar Dubai gevlogen, was het beschadigde vliegtuig vier uur en een kwartier onderweg.

Air India zal een onderzoek voeren naar de oorzaak van het voorval. Intussen zijn de piloten geschorst.

De bokkensprongen van Air India

Dit voorval is trouwens niet het eerste. Het lijkt slechts een van de vele incidentjes waar Air India verantwoordelijk voor is. Zo moesten een dertigtal passagiers enkele weken geleden behandeld worden omdat de piloten van hun vlucht de schakelaar die de cabinedruk regelt niet hadden aangezet.



