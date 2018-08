Vliegtuig uit Tweede Wereldoorlog ontdekt in gletsjer Zwitserland AV

17 augustus 2018

16u47

Bron: The Independent 0 Door de hittegolf d ie afgelopen weken grote delen van Europa - en dus ook Zwitserland - teisterde, werd een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Dat vliegtuig lag al 72 jaar bevroren in een gletsjer in de Zwitserse bergen.

Het vliegtuig, een Amerikaans militair transportvliegtuig, vloog van Oostenrijk naar Italië toen het in de winter van 1946 door een sneeuwstorm een noodlanding moest maken op de Gauligletsjer in de Berner Alpen.

De twaalfkoppige bemanning van het vliegtuig werd vijf dagen later gered door Zwitserse soldaten die door een radiobericht op de hoogte werden gesteld van het ongeval. Het transportvliegtuig, een C-53 Skytrooper - ook bekend als een Dakota -, werd nooit teruggevonden. Het vliegtuig werd vervolgens jarenlang onder bergen sneeuw en ijslagen bedolven.

In de Dakota werden onder meer blikjes, hangers en lepels gevonden. Een eigenaar van een lokale berghut die werd gevraagd om over de site te waken om vandalisme of plundering te voorkomen, beschreef het wrak als een "geweldige volksverhaal". "We hebben veel bezoekers die alleen maar omwille van de Dakota naar ons toekomen", vertelde hij aan The Telegraph.

Hittegolf

De temperatuur steeg deze zomer in grote delen van Europa boven de 35 °C. Ook in Zwitserland is het één van de heetste en droogste zomers sinds het begin van de metingen in 1864. Wetenschappers waarschuwen dat het razendsnelle smelten van de berggletsjers in de wereld meestal het gevolg is van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, in plaats van natuurlijke variaties in de temperatuur van de aarde.