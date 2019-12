Vliegtuig raakt van landingsbaan op luchthaven Neurenberg IB

23 december 2019

23u51

Bron: Belga 0 In Neurenberg, in de Duitse deelstaat Beieren, is maandagnamiddag een passagiersvliegtuig van de landingsbaan afgeraakt.

Aan boord van het toestel van de Turkse luchtvaartmaatschappij Onur Air bevonden zich naast de bemanningsleden ook meer dan 140 passagiers. Zij bleven allemaal ongedeerd, meldt een woordvoerder van de politie.

De inzittenden werden met bussen naar de luchthaventerminal gebracht.

Waarom het toestel van de landingsbaan afweek, is momenteel onduidelijk. Ook over de schade is voorlopig niets bekend.