Vliegtuig op weg naar Brussel landt op Schiphol na rook in cockpit ADN

29 mei 2018

10u48

Bron: ANP 2 Een vliegtuig van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft een voorzorgslanding gemaakt op de Nederlandse luchthaven Schiphol vanwege rook in de cockpit. Het toestel was onderweg van Oslo naar Brussel, zei een woordvoerder van de luchthaven.

De Boeing 737 is iets na 10.00 uur veilig geland en volgens de zegsman was de rook bij de daling alweer verdwenen. Niemand raakte gewond. Hoe de rook is ontstaan, is nog niet bekend. Technici onderzoeken momenteel wat er is gebeurd en of het toestel zijn reis naar Brussel kan hervatten.