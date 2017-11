Vliegtuig omgeleid wegens wifi-netwerk met naam 'bom aan boord'

LB

16u14

Bron: ANP

0

epa Turkish Airlines heeft de afgelopen maanden vaak met dreigementen te maken gekregen.

Een toestel van Turkish Airlines is omgeleid nadat een wifi-netwerk was ontdekt met de naam "bom aan boord''. Het vliegtuig vloog van Nairobi naar Istanbul, maar maakte noodgedwongen een tussenstop in de Soedanese hoofdstad Khartoum.