Vliegtuig neergestort in Afghanistan

ADN

27 januari 2020

11u12

Bron: Belga

In het oosten van Afghanistan is vandaag een passagiersvliegtuig neergestort, zo heeft de politie bekendgemaakt. Het gaat om een toestel dat op weg was van hoofdstad Kabul naar Herat, of omgekeerd. Het crashte volgens het Russische persbureau Sputnik News in de provincie Ghazni. Er zijn berichten dat het in een gebied is dat onder controle van de taliban staat. Of er mensen het ongeval hebben overleefd, is niet duidelijk.