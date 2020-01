Vliegtuig neergestort in Afghanistan, onduidelijkheid troef ADN

27 januari 2020

11u12

Bron: Belga 3 In het oosten van Afghanistan is vandaag een vliegtuig neergestort, zo heeft de politie bekendgemaakt. Momenteel is er nog veel onduidelijkheid rond de crash. Of er overlevenden zijn, is nog niet bekend.

Volgens woordvoerder Ahmad Khan Seerat van de provincie Ghazni deed het ongeluk zich voor omstreeks 13.00 uur plaatselijke tijd. Hij voegde eraan toe dat de zone waarin het vliegtuig neerkwam “onveilig” is vanwege de aanwezigheid van opstandelingen. De woordvoerder zei dat het “waarschijnlijk” om een passagiersvliegtuig gaat.

Volgens woordvoerder Aref Noori van de provinciegouverneur is het toestel van een lokale luchtvaartmaatschappij. Het staat in brand, omwonenden zijn volop aan het blussen. Gezien het vliegtuig vuur heeft gevat, is het onwaarschijnlijk dat er overlevenden zijn. Er waren eerder berichten over 83 mensen aan boord, maar dat zouden er intussen zeker 110 zijn.

Geciteerd door het Russische persbureau Sputnik zei tweede vicepresident Sarwar Danish dat het om een vrachtvliegtuig gaat. Bij de politiechef van Ghazni en de provinciale autoriteiten klinkt het echter dat het om een vliegtuig van Ariana Afghan Airlines gaat, alhoewel die maatschappij dat eerder had ontkend. “Vliegtuigen van Ariana die waren vertrokken hebben hun bestemming bereikt en zijn niet neergestort”, zo citeert de Britse openbare omroep BBC de maatschappij. “Het toestel behoort dus niet aan Ariana Airlines.”

Andere conflicterende berichten zijn er over het traject van het vliegtuig. Er is sprake van Kabul-Herat of omgekeerd, en van Herat naar New Delhi. In ieder geval deed de crash zich zeker voor in het district Deh Yak, ten oosten van de stad Ghazni. Buiten de steden staat de regio grotendeels onder controle van de taliban. Reddingsteams zijn onderweg, maar het is onduidelijk of de taliban ze al of niet zouden doorlaten. Ook zijn de wegen slecht. Er zijn ook berichten dat de taliban op de plaats van de crash aanwezig zijn en pogen het vuur te blussen.