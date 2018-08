Vliegtuig moet noodlanding maken op Kreta wegens bommelding SVM

16 augustus 2018

22u20

Bron: Belga 0 Een toestel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor heeft vanavond een noodlanding moeten maken op de luchthaven van Chania, op het Griekse eiland Kreta. Oorzaak was een bommelding, laat de politie weten.

Het vliegtuig met 250 passagiers aan boord was vanuit Egypte onderweg naar de Duitse stad Düsseldorf. Maar ter hoogte van Chania vroeg de piloot aan de controletoren om een noodlanding uit te voeren. Hij dacht mogelijk explosieven aan boord te hebben. Wat de precieze aanleiding was, is nog niet bekend.

"Het toestel is ontruimd. Iedereen is gezond en wel", zegt de politie. De veiligheidsdiensten van de luchthaven en de plaatselijke politie voeren momenteel controles uit.