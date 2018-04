Vliegtuig moet noodlanding maken nadat motor ontploft Karolien Koolhof ADN

17 april 2018

21u00

Bron: AD.nl, CNN, AP 0 Een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines heeft vanavond een noodlanding moeten maken nadat een van de motoren ontplofte. Dat melden Amerikaanse media.

Het vliegtuig met 143 passagiers en vijf crewleden was onderweg van New York naar Dallas toen plotseling een van de motoren het begaf. De piloten besloten een noodlanding te maken op het vliegveld van Philadelphia. Door de ontploffing brak één van de ramen van het vliegtuig. Volgens de vader van één van de passagiers werd een vrouw gedeeltelijk naar buiten gezogen. Zeker is dat verschillende personen (licht)gewond zijn geraakt, minstens één persoon zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd.

Passagier Marty Martinez laat aan Fox News weten: "We gingen plots naar beneden. Iedereen werd gek, iedereen huilde. Het was een heel enge ervaring." Kristopher Johnson vertelt dat er plots een luide knal weerklonk. "En toen kwamen de zuurstofmaskers naar beneden. Het vliegtuig daalde snel, maar de piloot kreeg daarna weer controle over het toestel." Timothy Bourman schrijft op Facebook: "Iedereen in dit vliegtuig is in God gaan geloven. Ik heb tot hem en zijn engelen gebeden."

Het is nog onduidelijk waardoor de motor precies is ontploft. Southwest Airlines onderzoekt de zaak.

Joe Marcus on Twitter What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380

Uitzonderlijk

Volgens de Nederlandse vliegtuigexpert Benno Baksteen is het hoogst uitzonderlijk dat een vliegtuigmotor ontploft, maar horen piloten ook op één motor te kunnen landen. "Daar zijn ze voor ontworpen", aldus Baksteen. Het gat in het raam kan volgens hem echter ook veroorzaakt zijn door het losraken van plaatmateriaal. Baksteen: "Wanneer een motor ontploft, hoort dat niet voor schade te zorgen aan het vliegtuig."

Uit het feit dat er luchtmaskers naar beneden zijn gekomen, maakt Baksteen op dat er sprake is geweest van luchtdrukverlies. "Als dat op zo'n grote hoogte gebeurt, kan dat tijdelijk een sterke luchtstroom tot gevolg hebben. Omdat de druk in het vliegtuig anders is dan de luchtdruk buiten, baant de lucht in het vliegtuig zich een weg naar buiten. Daardoor kan de vrouw dus zijn meegezogen, zeker als ze geen riem droeg. Om helemaal weggezogen te worden moet het gat echter wel heel groot zijn."

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj Kristopher Johnson(@ EMMS_MrJohnson) link

Update on Flight #1380: pic.twitter.com/JhwVlUBeia Southwest Airlines(@ SouthwestAir) link