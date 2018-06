Vliegtuig moet noodlanding maken nadat het in helse hagelstorm terechtkomt die voorruit en neus compleet vernielt ADN

06 juni 2018

10u57 0 En of het bange momenten waren aan boord van American Airlines-vlucht 1897 zondagnacht. Het vliegtuig was op weg van San Antonio, Texas naar Phoenix, Arizona toen het plots in een zware hagelstorm terechtkwam. De Airbus, met 135 mensen aan boord, raakte zwaar beschadigd door het natuurgeweld en moest een noodlanding maken.

Ongeveer anderhalf uur na het opstijgen kwam het vliegtuig in een nietsontziende hagelstorm terecht. Niet veel later ging het mis. “De hagel heeft onze voorruit zwaar toegetakeld. We hebben amper zichtbaarheid vooraan”, verklaarde een van de piloten aan de luchtverkeersleiding. Er werd beslist een noodlanding te maken in El Paso. Met slechts weinig zicht langs de zijkant konden de piloten het vliegtuig veilig aan de grond krijgen. Iedereen bleef ongedeerd.

Paniek

Voor de passagiers waren het uiterst bange momenten. Zij zagen uit hun raampjes de bliksemschichten en de hagel en voelden de turbulentie heviger en heviger worden. Aan lokale media getuigen ze dat smartphones en drankjes in de lucht vlogen en passagiers begonnen over te geven. De paniek was groot. “Dit was de engste vlucht van heel mijn leven”, getuigt passagier Ezra.

Jess Esparza vertelt hoe ze verschillende paniekaanvallen kreeg. “We zagen buiten die duisternis en lichtflitsen. Baby’s begonnen te huilen. En toen zakten we een stuk naar beneden en begonnen de objecten in mensen hun schoot rond te vliegen. Achter mij schreeuwde een vrouw dat ze nog een kotszakje nodig had. Ik begon te hyperventileren en was doodsbang, wetende dat we helemaal niets konden doen buiten wachten en bidden dat we het zouden overleven.”

Verbrijzeld

Toen iedereen wat later met knikkende knieën uitstapte op de luchthaven van El Paso, werd de schade aan de Airbus pas echt duidelijk. De voorruit was verbrijzeld, de neus zwaar beschadigd. "Ik krijg nog steeds kippenvel als ik de foto’s van het vliegtuig zie”, zegt een passagier. “We hadden geen idee hoe erg het was tot we geland waren.”

Dat de piloten in zo’n omstandigheden succesvol konden landen, kan op veel bijval rekenen. “Bedankt aan de piloten en de crew om ons weer veilig op de grond te zetten”, klinkt het dankbaar. American Airlines zelf bedankt eveneens hun piloten en vliegtuigmedewerkers voor de veilige landing. De luchtvaartmaatschappij onderzoekt het ernstig beschadigde toestel.

