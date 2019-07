Vliegtuig met vicepresident Pence zet bijna landing in, wordt teruggeroepen naar Washington DC mvdb

02 juli 2019

19u33

Bron: ANP 0 De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is vandaag voor een noodsituatie plotseling teruggeroepen. Hij was met zijn vliegtuig bijna aangekomen voor een bijeenkomst over de bestrijding van drugs in Salem in de staat New Hampshire, toen het toestel werd teruggefloten naar de hoofdstad, meldden Amerikaanse media.

Salem ligt 500 kilometer ten noordoosten van Washington DC. Het is niet bekend waarom Pence op het laatste moment terug moest. Zijn chef Trump is in Washington.



Het is donderdag 4 juli Independence Day, de nationale feestdag. Daar zijn vandaag tanks voor in Washington DC aangekomen. Trump heeft laten weten dat er dit jaar tanks en pantservoertuigen meedoen aan de festiviteiten. De tanks zijn volgens plaatselijke media per trein uit Georgia gekomen.

Het militaire vertoon is niet gebruikelijk op de Amerikaanse nationale feestdag. ‘The Donald’ keek zich twee jaar geleden de ogen uit toen hij in Parijs op 14 juli met Emmanuel Macron het militair defilé ter ere van de Franse nationale feestdag gade sloeg. ‘The Donald’ wou ook zoiets in de VS. De president bemoeit zich, op de valreep, uitvoerig met de viering, meldden Amerikaanse media. Hij zou ook van plan zijn een toespraak te houden. Ook dat is ongebruikelijk op The Fourth of July.