Vliegtuig met tien mensen aan boord van de radar verdwenen IB

05 juni 2018

23u58

Bron: ANP 0 Een vliegtuigje met tien mensen aan boord, onder wie twee bemanningsleden, is dinsdag in Kenia van de radar verdwenen. De Cessna was volgens de media van Kitale op weg naar hoofdstad Nairobi.

De luchtverkeersleiding had voor het laatst contact met het toestel toen het zo'n vijftig kilometer ten noorden van Aberdare vloog. Daarna is niets meer vernomen. Gevreesd wordt dat het is neergestort.

Er werd onmiddellijk een zoekactie gestart, maar die is inmiddels gestaakt. De reddingsdiensten hervatten hun werk als het licht wordt.