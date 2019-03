Vliegtuig met ruim 150 inzittenden crasht op weg naar Nairobi

10 maart 2019

Bron: Reuters

Volgens een woordvoerder van Ethiopian Airlines is een vliegtuig met 149 passagiers en acht cabinemedewerkers gecrasht in Kenia. De vlucht was op weg naar Nairobi.