Vliegtuig met lichaam van Etienne Tshisekedi geland in Kinshasa

30 mei 2019

21u16

Het vliegtuig dat het stoffelijk overschot van de voormalige Congolese premier en oppositieleider Etienne Tshisekedi terugbrengt naar Congo, is vandaag na 19.20 uur (lokale tijd) geland op de luchthaven van Kinshasa. Dat blijkt uit beelden van de openbare tv-zender RTNC.

Het toestel, dat vandaag rond de middag was opgestegen in Brussel, werd op het tarmac opgewacht door een delegatie onder leiding van Félix Tshisekedi, de huidige president van Congo en de zoon van de historische oppositieleid.

Etienne Tshisekedi overleed begin 2017 in Ukkel op 84-jarige leeftijd. Zijn lichaam lag meer dan twee jaar opgebaard in een mortuarium in Elsene.

Voormalig Congolees president Joseph Kabila stond weigerachtig tegenover een begrafenis van Tshisekedi, een van zijn grootste politieke tegenstanders, in Congo. Begin dit jaar werd Tshisekedi’s zoon Félix echter uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van eind vorig jaar.