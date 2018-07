Vliegtuig met dertig zieke passagiers maakt tussenstop in Frankfurt Redactie

14 juli 2018

04u23

Bron: ANP/AD 0 Tijdens een ongeplande tussenstop van een vlucht van Ryanair in Frankfurt van Dublin naar de Kroatische kustplaats Zadar zijn dertig mensen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat ze mankeren.

"Verschillende mensen klaagden over gezondheidsproblemen", aldus een woordvoerder van de Duitse politie. "Zij werden na de landing door artsen behandeld."

De woordvoerder kon nog niet zeggen waar de klachten door veroorzaakt zijn. Ook is niet duidelijk of het vliegtuig landde vanwege de zieke passagiers of omdat er iets mis was met het toestel.