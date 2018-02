Vliegtuig met 66 mensen aan boord neergestort in Iran: alle inzittenden overleden Redactie

18 februari 2018

08u44

Bron: Belga 2 In Iran is een vliegtuig met 66 personen aan boord neergestort. Het gaat om een toestel van Iran Aseman Airlines, dat op weg was van Teheran naar Yasuj. Volgens een woordvoerder van Aseman Airlines zijn alle inzittenden omgekomen: 60 passagiers en zes bemanningsleden.

Het vliegtuig verdween van de radar kort nadat het om 5 uur 's morgens plaatselijke tijd was opgestegen. Het kwam neer in de buurt van de stad Semirom, in de provincie Isfahan, op 620 kilometer van hoofdstad Teheran. Volgens getuigen probeerde de piloot nog een noodlanding te maken. Het zou gaan om een ATR-72 van Frans-Italiaanse makelij. De plaats van het ongeluk in het Zagrosgebergte is lastig te bereiken voor de reddingsdiensten. Daarnaast kunnen door het slechte weer helikopters niet landen.

Vliegmaatschappij Aseman Airlines staat op de zwarte lijst voor onveilige luchtvaartmaatschappijen van de Europese Commissie. In Iran deden zich de voorbije jaren overigens al verschillende zware vliegtuigongevallen voor als gevolg van de slechte staat waarin de toestellen zich vaak bevinden. Veel vliegtuigen zijn al meer dan 40 jaar oud.

In augustus 2014 kwamen op de luchthaven Mehrabad bij de crash van een Antonov 140 van de Iraanse maatschappij Sepahan Airline nog 37 mensen om het leven. In januari 2011 stierven 77 mensen nadat een passagiersvliegtuig bij een noodlanding tijdens een sneeuwstorm in het noordwesten van Iran in stukken brak. Een jaar eerder, in mei 2010, stortte ook al een toestel neer, dit keer met 168 inzittenden aan boord.