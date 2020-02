Vliegtuig met 300 inzittenden op weg naar Schiphol kan niet landen: "Er was paniek, mensen moesten kotsen” mvdb

09 februari 2020

21u41

Bron: RTL Nieuws 388 Zo’n 300 passagiers hebben door de hevige windstoten angstige momenten beleefd aan boord van een vliegtuig van Air Europa dat trachtte te landen op Schiphol, de grootste luchthaven van Nederland. Ook bij onze noorderburen teistert Ciara volop.

Het toestel van Air Europa kwam van Madrid en probeerde vijf keer de landing in te zetten, wat door de hevige turbulentie keer op keer niet lukte. Volgens passagier Mark Haagen heeft de gezagvoerder de landing twee keer op het allerlaatste moment afgebroken. Het vliegtuig zat toen op 150 meter hoogte. “Verschillende reizigers moesten kotsen en er brak grote paniek uit”, verklaarde hij aan RTL Nieuws. “Alles trilde, de bagage vloog heen en weer.” Op een video die een inzittende maakte, is gegil en geween te horen. Haagen vindt het vreemd dat het vliegtuig bij dit stormweer toestemming kreeg om te vliegen. Een woordvoerster van de Luchtverkeersleiding Nederland kon het bericht nog niet bevestigen. Het vliegtuig is hierna teruggekeerd naar de Spaanse hoofdstad, waar het rond 18.30 uur probleemloos is geland.

