Vliegtuig met 189 inzittenden neergestort in Javazee bij Indonesië: brokstukken en eerste lichamen teruggevonden, geen hoop op overlevenden

29 oktober 2018

03u48

Bron: Reuters, Belga, ANP 34 In Indonesië is deze nacht een passagiersvliegtuig in zee neergestort. Het gaat om een toestel van prijsvechter Lion Air dat onderweg was van hoofdstad Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka. Volgens het Indonesische ministerie van Transport waren er 189 mensen aan boord van het toestel. Er is geen teken van overlevenden, melden de Indonesische reddingsdiensten na een urenlange zoektocht. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Wrakstukken van de Boeing 737 MAX 8 zijn gelokaliseerd op zo’n 70 kilometer afstand van de Indonesische hoofdstad. Een reddingsteam is naar de rampplaats gestuurd om hulp te verlenen en de eerste lichamen zijn gevonden. “We hebben reddingsvesten, telefoons en delen van het vliegtuig ontdekt”, aldus de zegsman van de reddingsdienst. Het wrak ligt naar schatting op een diepte van zo’n 35 meter.

Het verongelukte vliegtuig is een Boeing type 737 MAX 8, waarin plaats is voor meer dan 150 mensen. Onder de inzittenden waren zeven bemanningsleden en 182 passagiers, onder wie drie kinderen. Over hun toestand is nog niks bekend, maar de hoop om overlevenden te vinden, is zo goed als onbestaande.

Onbekend technisch probleem

Het vliegtuig zou dertien minuten na het opstijgen in Jakarta van de radar verdwenen zijn. De reddingsdiensten zeggen dat vlucht JT-610 voor het laatst gelokaliseerd werd bij Karawang in de provincie West-Java. Daar zou ook het radiocontact met het vliegtuig verbroken zijn.

Volgens de CEO van de luchtvaartmaatschappij, Edward Sirait, vroeg de piloot nog om te kunnen terugkeren naar de luchthaven vanwege een onbekend technisch probleem. “Onze piloot werkte volgens de procedure en toen hij een probleem zag, vroeg hij om terug te keren naar de basis. Maar we weten hoe het afgelopen is”, zegt Sirait. Het toestel stortte neer tijdens een vlucht naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka, vlakbij Sumatra. De bestemming is een populaire plek voor toeristen.

Eerder ook al problemen

De nationale overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de luchtvaartveiligheid zegt dat het toestel nog maar twee jaar in gebruik was. Het vliegtuig zou echter tijdens een vorige vlucht ook een technisch probleem hebben gehad. “Het vliegtuig vloog eerder van Denpasar op Bali naar het vliegveld Soekarno-Hatta van Jakarta. Er is een rapport gemaakt over een technische kwestie en die is volgens de procedures opgelost”, zegt Sirait, zonder op de aard van het mankement in te gaan.

Sirait zegt ook nog dat Lion Air elf toestellen van Boeing type 737 MAX 8 heeft en dat de andere toestellen niet hetzelfde technische probleem hadden. Er zijn geen plannen om de rest van de vloot aan de grond te houden.

Prijsvechter

Lion Air werd in 1999 opgericht. De prijsvechter, die moderne toestellen van Boeing en Airbus gebruikt, groeide de afgelopen jaren sterk en vliegt hoofdzakelijk binnen Indonesië. Lion Air is nu zelfs de grootste particuliere vliegtuigmaatschappij van het land. Het bedrijf werd onlangs van de zwarte lijst gehaald door de Europese Commissie. De vloot bestaat uit 112 toestellen. De piloot en copiloot hadden samen 11.000 vlieguren gemaakt.

In 2013 stortte een toestel van Lion Air nog in zee tijdens de landing op Bali: hoewel het vliegtuig in stukken brak, overleefden alle 110 inzittenden de crash.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu Flightradar24(@ flightradar24) link

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG Sutopo Purwo Nugroho(@ Sutopo_PN) link

