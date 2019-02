Vliegtuig met 142 passagiers moet noodlanding maken nadat gewapende man cockpit bestormt LH

24 februari 2019

16u40

Bron: The Daily Mail, The Independent 0 Een vliegtuig van Biman Bangladesh met bestemming Dubai heeft een noodlanding moeten maken op een luchthaven in Bangladesh nadat een gewapende passagier een poging had ondernomen om het toestel te kapen. De 25-jarige man zou er ook mee gedreigd hebben het vliegtuig op te blazen.

De Boeing 737 moest van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, naar Dubai vliegen, maar maakte al een noodlanding op de luchthaven van Chittagong. “De piloot had dat besloten nadat het cabinepersoneel melding had gemaakt van verdacht gedrag bij een passagier”, aldus Shakil Miraj, de directeur van de luchtvaartmaatschappij. Politie en leger moesten het vliegtuig omsingelen voordat alle 142 passagiers het konden verlaten. Veiligheidstroepen konden de 25-jarige verdachte arresteren.

De Bengaalse minister van Binnenlandse Zaken Asaduzzaman Khan Kamal legde uit dat de kaper de piloot met een pistool heeft bedreigd. “Tot nu toe weten we dat een gewapende man een pistool naar het hoofd van de piloot heeft getrokken. Uiteindelijk zijn alle passagiers van boord kunnen gegaan, de piloot ook.”

Psychisch gestoord

Andere bronnen hebben meer details over de man en wat er precies gebeurd is. Volgens Nayeem Hasan, de baas van de luchtvaartautoriteit van Bangladesh, heeft de verdachte ook gedreigd dat hij een bom had. “Maar het lijkt erop dat de man psychisch gestoord is”, zei Hasan nog.

De Bengaalse politicus Moin Uddin Khan Badal, die passagier was in het vliegtuig, vertelde dat er een schot is afgevuurd. De politicus beweerde ook dat de kaper had geëist om de eerste minister van Bangladesh, Sheikh Hasina, te spreken. Een bron bij de luchtvaartpolitie vertelde de krant Dhaka Tribune dat de schutter ook probeerde het commando van de cockpit te nemen.