Vliegtuig met 101 mensen aan boord neergestort in Mexico: "85 gewonden, geen doden" IB

31 juli 2018

23u32

Bron: Reuters, Twitter 160 In Mexico is een passagiersvliegtuig met 97 passagiers en vier bemanningsleden aan boord neergestort. Het toestel is gecrasht in de noordelijke deelstaat Durango vlak na het opstijgen bij de internationale luchthaven Guadalupe Victoria. Volgens de gouverneur van Durango, José Aispuro, vielen er geen doden bij de crash, wel zijn er vijfentachtig gewonden.

Zevenendertig van de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat melden de Mexicaanse autoriteiten. Twee mensen zijn er ernstig aan toe. De meeste mensen konden zelf het vliegtuig verlaten. Het toestel vatte deels vlam door de crash.

De Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeroméxico bevestigt op Twitter dat het om een van haar toestellen gaat, met vluchtnummer AM2431. Het betreft een vliegtuig van de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. De tweemotorige Embraer 190 met een capaciteit van 100 passagiers, was op weg naar Mexico-stad.



Over de aanleiding van de crash zijn nog geen details bekend, maar mogelijk speelden de slechte weersomstandigheden een rol. Op het moment van het opstijgen, zou een storm hebben gewoed, melden lokale media. "We werken eraan om bijkomende informatie te verkrijgen en meer details te geven zodra die beschikbaar en bevestigd zijn", zegt Aeroméxico, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land. "Onze prioriteit is de veiligheid te garanderen van de klanten en de bemanning aan boord."

Geen doden

Over het aantal gewonden is nog geen duidelijkheid, maar gouverneur José Aispuro bevestigt via Twitter dat er geen doden zijn gevallen. Volgens de commerciële nieuwszender Milenio vielen er 80 gewonden. Dit werd later bevestigd door gouverneur José Aispuro.

Televisiebeelden tonen een vliegtuig dat in een veld ligt. Zwarte rookwolken stijgen van het toestel op.



Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. José R. Aispuro T.(@ AispuroDurango) link

Aproximadamente a las 16hrs un avión de @aeromexico se desplomó al despegar del aeropuerto de Durango con destino a la Ciudad de México, se trasportaban 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes. Informaremos acontecimientos. Gerardo Ruiz Esparza(@ gruizesp) link