Vliegtuig met 100 inzittenden crasht vlak na opstijgen in Kazachstan: minstens 15 doden IB HR

27 december 2019

04u37

Bron: Reuters, ANP 46 Een passagiersvliegtuig van de Kazachse vliegtuigmaatschappij Bek Air is vlak na vertrek van de luchthaven van Almaty in Kazachstan neergestort. Aan boord waren 95 passagiers en vijf bemanningsleden. “Minstens zijn 15 mensen om het leven gekomen, en minstens 60 passagiers hebben de crash overleefd”, zegt een verantwoordelijke van de luchthaven.

Het vliegtuig van de Kazachse maatschappij Bek Air met aan boord een honderdtal inzittenden - 93 passagiers en 5 crewleden - stortte kort na het opstijgen in Almaty neer. Het toestel van het type Fokker 100 verloor meteen aan hoogte en crashte tegen een betonnen muur en tegen een gebouw van twee verdiepingen in bewoond gebied. Of er op de grond slachtoffers vielen, is nog niet duidelijk.

“Veertien mensen stierven ter plaatse en eentje in het ziekenhuis”, aldus de autoriteiten. Eerder raakte bekend dat 17 mensen in kritieke toestand naar het ziekenhuis werden overgebracht. Minstens 60 mensen hebben het ongeval overleefd en kregen medische bijstand, klonk het bij de luchthaven.

De gemeentelijke autoriteiten spreken van 66 gewonden, meldt persbureau Reuters. Het is niet duidelijk hoe het met de overige inzittenden gesteld is.

“Het leek wel een film”

Een overlevende vertelde aan de nieuwswebsite Tengrinews dat ze een angstaanjagend geluid hoorde, voordat het vliegtuig hoogte begon te verliezen. “Het vliegtuig vloog schuin. Het leek wel een film: iedereen begon te schreeuwen, mensen huilden.”

Een andere overlevende, zakenman Aslan Nazaraliyev vertelde aan de krant Vremya dat het vliegtuig ongeveer 2 minuten na het opstijgen hevig begon te trillen. “We begonnen plots te vallen”, zegt hij. “Niet verticaal, maar in een hoek. Het leek alsof de controle over het vliegtuig volledig weg was.”

Zes kinderen

Het gaat om een toestel van het type Fokker 100. Aan boord waren 95 passagiers en 5 crewleden. Volgens de lokale autoriteiten zijn 35 passagiers, onder wie zes kinderen, gewond geraakt. Volgens een journalist van persbureau Reuters hing er een dichte mist rond het vliegveld van Almaty.

Betonnen muur

Het vliegtuig was onderweg van Almaty naar de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (voorheen Astana). Het toestel zou volgens de Kazachse luchtvaartautoriteiten direct na vertrek hoogte hebben verloren. De Fokker-100 boorde zich vervolgens door een betonnen muur en kwam uiteindelijk tot stilstand in een twee verdiepingen tellend gebouw vlak bij de luchthaven.

Vloot Bek Air aan de grond

De operaties van Bek Air werden opgeschort tot de oorzaak van het ongeval duidelijk is. De vloot van Bek Air bestaat uit Fokker 100-toestellen. Er werd een overheidscommissie ingesteld om de crash te onderzoeken.