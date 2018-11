Vliegtuig Merkel op weg naar G20-top teruggekeerd wegens technisch defect KVE ADN

29 november 2018

22u09

Bron: Belga, ANP 0 Het vliegtuig dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel naar de G20-top in Buenos Aires moest brengen, heeft rond 20.20 uur een onvoorziene landing moeten maken in Keulen. Reden is een technisch defect.

De ‘Konrad Adenauer’, een toestel dat door de Duitse regering gebruikt wordt voor officiële reizen en diplomatieke aangelegenheden, vertrok in Berlijn. Na een uur vliegen constateerde de piloot boven Nederlands grondgebied technische problemen met de Airbus A340-300. Enkele elektrische systemen vielen uit.



Het toestel keerde om en maakte een tussenlanding in Keulen om de passagiers in een ander vliegtuig de reis te laten voortzetten. Voorlopig zitten ze echter nog vast op de luchthaven.

Hard, maar veilig

Doordat de tanks nog vol waren voor de oversteek van de Atlantische Oceaan en er geen brandstof kon worden geloosd boven zee, werd het landingsgestel zwaar op de proef gesteld. De gezagvoerder zette het toestel hard maar veilig aan de grond. Uit voorzorg waren brandweerwagens klaargezet.



Merkel verkeerde in gezelschap van onder anderen vicekanselier en minister van Financiën Olaf Scholz. Aan boord waren zoals gebruikelijk ook verscheidene journalisten.

Het is nog niet bekend wanneer de Duitse afvaardiging de reis naar Argentinië kan voortzetten. Nagegaan wordt of Merkel en een klein deel van de delegatie op een lijnvlucht naar Argentinië kunnen om de eerste dag van de top niet te hoeven missen. Morgenvroeg is er een mogelijkheid via Madrid.

Snel overstappen in een ander regeringsvliegtuig, dat Keulen normaal heeft, was niet mogelijk. Volgens Merkels woordvoerder Steffen Seibert heeft dat onder meer te maken met de diensttijdenregeling en de beschikbaarheid van bemanning en piloten.

