Vliegtuig maakt noodlanding op weg naar Las Vegas, vijf Britten gearresteerd HA

25 maart 2018

07u14

Bron: AFP, CTV News 0 Vijf Britten zijn gisterenochtend aangehouden omdat ze zich hadden misdragen tijdens een vlucht van Manchester naar Las Vegas. Het vijftal werd in de boeien geslagen op de luchthaven van Winnipeg, waar het toestel van Thomas Cook een noodlanding maakte.

Volgens Canadese media werd het vliegtuig omgeleid omdat een van de passagiers medische hulp nodig had en werden de vijf vervolgens gearresteerd. Luchthavenwoordvoerder Tyler MacAfee zegt dat de reizigers de vlucht verstoorden. Het is niet duidelijk of hun arrestatie iets te maken heeft met de persoon die medische bijstand nodig had. In de Canadese stad Winnipeg ging de politie aan boord van het vliegtuig en arresteerde de vijf ordeverstoorders. Ze werden geboeid van het toestel gehaald, maar verzetten zich niet, aldus CTV News. De reis naar de Amerikaanse gokstad Las Vegas werd in de namiddag met een paar uur vertraging verdergezet.