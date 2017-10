Vliegtuig maakt noodlanding in New York na 'birdstrike' Joeri Vlemings

07u29

Bron: WABC 1 REUTERS Een vliegtuig van maatschappij JetBlue heeft een geslaagde noodlanding gemaakt in New York, nadat het kort na het opstijgen een vlucht vogels had geraakt. Het toestel was op weg van Boston naar Las Vegas.

De piloten konden JetBlue-vlucht 877 gisteren even voor 19u30 lokale tijd veilig aan de grond zetten op de internationale luchthaven John F. Kennedy. Het toestel had 144 passagiers aan boord.

Het vliegtuig was na het opstijgen vanop de internationale luchthaven van Boston Logan in een zwerm meeuwen gevlogen. De linkermotor was getroffen en het toestel werd afgeleid naar New York. De weersomstandigheden lieten niet toe om terug te keren naar Boston. Het is niet bekend of het toestel schade opliep.

Luchtvaartautoriteiten proberen zo veel mogelijk zogenaamde 'birdstrikes' (botsingen met vogels) te vermijden. Het bekendste geval dateert van 2009 en werd vorig jaar nog verfilmd. Kapitein Chesley 'Sully' Sullenberger redde toen het leven van 155 passagiers door zijn vliegtuig, waarvan de twee motoren waren uitgevallen, veilig op de Hudsonrivier in New York neer te zetten.

UPDATE JetBlue flight #B6877 is diverting to New York JFK, pilot has requested emergency services for the airporthttps://t.co/dQVVX6NR7T pic.twitter.com/v1KibvjkGv AIRLIVE(@ airlivenet) link