Vliegtuig keert terug naar Schiphol nadat 15 mensen onwel worden kv

19 januari 2018

21u30

Bron: ANP 4 Een passagierstoestel van het Amerikaanse United Airlines op weg naar Newark bij New York is vanmiddag teruggekeerd naar Schiphol, nadat een aantal mensen onwel werden. "Zeven passagiers en acht bemanningsleden zijn op de luchthaven nagekeken door ambulancepersoneel," meldde de Veiligheidsregio Kennemerland. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Hoeveel mensen in totaal aan boord waren, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder was er door nog onbekende oorzaak een probleem met de zuurstofvoorziening en keerde het toestel daarom terug. Hij kon niet zeggen of de piloten er ook last van hadden en ziek werden. het is ook onduidelijk of de zuurstofmaskers naar behoren functioneerden.

Brand

Het toestel, vlucht UA071, maakte uiteindelijk een harde landing waardoor een kleine brand uitbrak bij het landingsgestel. Die kon snel worden geblust door de brandweer. Ook liep het vliegtuig door de klap een lekke band op.

"De passagiers worden overgeboekt op andere vluchten of in hotels ondergebracht," aldus een woordvoerster van Schiphol. Het gaat inmiddels naar omstandigheden goed met ze.

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op Schiphol meteen begonnen aan een onderzoek. "Dat heeft als voordeel dat onze medewerkers nog met de bemanning kunnen spreken en bijvoorbeeld de vluchtrecorders kunnen checken," aldus een woordvoerder. Als blijkt dat er iets mis is met de techniek kan volgens hem de fabrikant gewaarschuwd worden. Een onderzoek is in dit geval ook wettelijk verplicht op basis van het internationale burgerluchtvaartverdrag.

De raad voert tientallen onderzoeken per jaar uit. "Ook als een sportvliegtuigje een harde landing maakt waardoor schade of letsel ontstaat, doen we onderzoek. Soms duurt dat maar kort. In een beperkt aantal gevallen neemt het veel langer in beslag, het onderzoek naar de ramp met de MH17 in juli 2014 in Oekraïne vele jaren."