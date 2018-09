Vliegtuig in quarantaine in New York nadat passagiers ernstig ziek worden TT

05 september 2018

15u46

Bron: NBC, ABC, ANP, Belga, Reuters 257 Een vliegtuig dat vertrokken is in Dubai is rond 15 uur onze tijd geland op de luchthaven van JFK in New York omdat een aantal passagiers zich tegelijkertijd ernstig ziek begonnen te voelen. Het toestel is in quarantaine geplaatst op een afgesloten plaats op de luchthaven waar het Amerikaanse Centre for Disease Control CDC het nu onderzoekt. Ongeveer anderhalf uur na de landing mochten de eerste passagiers het vliegtuig verlaten.

Volgens Amerikaanse media zouden een honderdtal passagiers meer dan 38 graden koorts hebben en waren ze fel aan het hoesten. Maar luchtvaartmaatschappij Emirates Airlines zegt dat het slechts om een tiental passagiers gaat. Zij werden uit voorzorg aan de Amerikaanse gezondheidsdiensten overgeleverd en naar het ziekenhuis gebracht. De rest van de inzittenden zou snel mogen uitstappen, klinkt het in een statement.



De eerste passagiers konden effectief vanaf 16.30 uur Belgische tijd van boord. Ze moesten op voorhand een formulier invullen en bij het uitstappen werd hun temperatuur gemeten. Daarna werden ze in bussen weggebracht.

Tussenstop in Mekka

Het vliegtuig had volgens een woordvoerder van de burgemeester van New York eerder een tussenstop gemaakt in Mekka waar de griep momenteel om zich heen grijpt. Hij zei later dat het toch ging om een directe vlucht van Dubai naar New York. "Het lijkt erop dat sommige zieke passagiers uit Mekka kwamen voordat ze instapten in Dubai."

Een passagier van vlucht EK203, Larry Coben, deelde op Twitter beelden vanuit het vliegtuig. Zelf heeft Coben geen weet van zieke passagiers, maar het vliegtuig telt twee verdiepingen. Ook hij mocht na verloop van tijd van boord.



Aan boord van de Airbus A380 van Emirates Airlines zijn zo'n 500 passagiers. Tientallen brandweerwagens en ambulances staan klaar naast het vliegtuig. Het cabinepersoneel heeft het vliegtuig ondertussen verlaten.

Deplaning and having temperature taken pic.twitter.com/MVxWqJPLTe Larry Coben(@ LarryCoben) link

Cabin crew deplaning. pic.twitter.com/rZWYSk448Y Larry Coben(@ LarryCoben) link

Ambulances approaching the plane. pic.twitter.com/klV7Xhy0bZ Larry Coben(@ LarryCoben) link

A row of ambulances #EK203 pic.twitter.com/iXn1bbjmad Larry Coben(@ LarryCoben) link