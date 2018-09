Vliegtuig in quarantaine in New York nadat 100 passagiers zich ziek voelen

05 september 2018

Bron: NBC, ABC

Een vliegtuig dat vertrokken is in Dubai is rond 15 uur onze tijd geland op de luchthaven van JFK in New York omdat een honderdtal passagiers zich tegelijkertijd ziek begonnen te voelen. Het toestel is in quarantaine geplaatst op een afgesloten plaats op de luchthaven waar het Amerikaanse Centre for Disease Control CDC het nu onderzoekt.