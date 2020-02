Vliegtuig geëvacueerd op luchthaven van Düsseldorf nadat wiel vlam vat



IB

16 februari 2020

01u10

Bron: Belga, dw.com 1 Op de luchthaven van het Duitse Düsseldorf is een vliegtuig van de Turkse luchtvaartmaatschappij Pegasus Airlines geëvacueerd nadat een van de wielen brand vatte. Dat melden de luchthavenautoriteiten. Het is het tweede incident met de Turkse prijsvechter deze maand.

Het wiel van de Airbus A320, die in Istanbul vertrokken was, schoot vlak na de landing in Düsseldorf in brand. Op dat moment waren naast de crew nog 163 passagiers aan boord van het vliegtuig. De passagiers moesten via de noodglijbanen het vliegtuig verlaten. Niemand raakte daarbij gewond.

Het vuur zou uit zichzelf zijn gedoofd voordat de brandweer ter plaatse was. Wat de brand veroorzaakte is voorlopig nog onduidelijk.

Eerder deze maand, op 5 februari, schoot een Boeing 737 van Pegasus nog van de startbaan in Istanbul. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.