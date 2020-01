Vliegtuig dumpt brandstof vlakbij speelplaats in LA, zeventien kinderen lichtgewond

jv

14 januari 2020

23u16

Bron: belga

0

In Los Angeles heeft een vliegtuig in volle vlucht brandstof gedumpt in de buurt van de speelplaats van twee basisscholen. Minstens zeventien kinderen en zes volwassenen kloegen nadien over lichte verwondingen. Dat melden diverse Amerikaanse media via Twitter.