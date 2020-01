Exclusief voor abonnees

Vliegtuig dat kerosine dumpt boven bevolkt gebied is zeer uitzonderlijk: “De luchthaven ligt bovendien vlak bij de oceaan”

“Nog maar één keer meegemaakt in 20 jaar tijd”

Aylin Koksal

15 januari 2020

In Los Angeles raakten zestig mensen - onder wie minstens twintig kinderen- lichtgewond, nadat een Boeing 777-200 van Delta Airlines vlak na het opstijgen een noodlanding heeft moeten maken en daarvoor eerst brandstof moest lozen. “Het is zeer uitzonderlijk dat de kerosine in een bevolkt gebied is geloosd", zegt luchtvaartspecialist Luk De Wilde. “Dat heb ik nog maar één keer meegemaakt in 20 jaar tijd.”