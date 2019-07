Vliegtuig crasht op bouwmarkt in Duitsland: drie doden FVI

20 juli 2019

14u59

Bron: Belga, ANP 0 In het Duitse Bruchsal is zaterdag een klein vliegtuig neergestort en tegen de gevel van een bouwmarkt terechtgekomen. Volgens Duitse media kwamen daardoor drie mensen om het leven.

Het toestel belandde tegen de gevel van een doe-het-zelfwinkel. Drie mensen lieten het leven, meldt de lokale politie op basis van de eerste informatie. Alle slachtoffers zaten in het toestel. Er raakte verder niemand gewond. De oorzaak van de crash in de deelstaat Baden-Württemberg is niet bekend. Ook is het nog niet geweten of er nog gewonden vielen. De crash deed zich op voor op een tijdstip waarop vele mensen gaan winkelen.

Het gebouw werd uit voorzorg volledig ontruimd. De doe-het-zelfwinkel bevindt zich vlakbij het vliegveld van Bruchsal, een stad in de regio rond Karlsruhe in de deelstaat Baden-Württemberg