Vliegtuig crasht in Zuid-Afrika: zeker 1 dode en 20 gewonden IVI

10 juli 2018

18u25

Bron: Belga, ANP 0 Bij een vliegtuigcrash in de buurt van de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is zeker één dode gevallen. Minstens twintig anderen zijn gewond geraakt. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de gewonden te verzorgen. Het toestel is tijdens het opstijgen neergestort.

"Uit de eerste meldingen blijkt dat ongeveer twintig mensen verwondingen hebben opgelopen", meldt hulpverleningsdienst ER24, dat ondertussen ook heeft bevestigd dat er een persoon is omgekomen. De verwondingen zouden uiteenlopen van licht tot zeer ernstig. "Medici van ER24, en meerdere andere diensten, zijn ter plaatse om de patiënten te behandelen." De piloot zou er zeer slecht aan toe zijn.

Het betreft een toestel van Martin's Air Charter (MAC). De Convair 340 was door de Zuid-Afrikaanse eigenaar, Rovos Rail, geschonken aan Aviodrome. Na de nodige technische werkzaamheden zou het historische toestel rond 12 juli dwars door Afrika en Europa naar haar nieuwe thuisbasis Aviodrome op Lelystad Airport vliegen.

"Wij zijn ontzettend geschrokken dat de Convair 340, het toestel dat binnenkort naar Aviodrome zou komen, tijdens het opstijgen van een testvlucht in Zuid-Afrika is neergestort", meldt het Aviodrome op Facebook. "Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen."

De oorzaak van de crash moet nog onderzocht worden.