Vliegmaatschappij van toestel dat crashte in Havana kwam eerder al in opspraak: "Toestellen overladen met bagage en crew geschorst" IVI

20 mei 2018

07u30

Bron: The Guardian 1 Het Mexicaanse bedrijf dat eigenaar was van het vliegtuig dat vrijdag in Havana, Cuba, is neergestort, is de voorbije tien jaar al zeker twee keer het onderwerp geweest van klachten. Dat beweren de autoriteiten in Guyana en een voormalige piloot van Cuba’s nationale vliegmaatschappij. Zo zou de crew van het toestel toestemming hebben gekregen om vluchten richting Cuba te overladen met bagage.

Volgens een piloot die veertig jaar voor de vliegmaatschappij Cubana heeft gevlogen, verdween een vliegtuig dat Cubana huurde van het Mexicaanse bedrijf Global Air in 2010 van de radar boven de Cubaanse stad Santa Clara. Cuba verweet de Mexicaanse piloot en zijn co-piloot “serieuze problemen met technische kennis” en besloot hen te schorsen. De autoriteiten gaven Cubana ook de raad om nooit nog een vliegtuig en een crew van het Mexicaanse bedrijf in te huren.

Piloot Ovidio Martinez Lopez beweert in een post op Facebook dat er “heel wat stewards en stewardessen weigeren te vliegen met een toestel van het bedrijf”. Cubana huurt wel vaker chartervliegtuigen van andere bedrijven, omdat het zelf heel wat toestellen heeft met onderhoudsproblemen.

Bagage in de toiletten

De directeur van de Guyaanse burgerluchtvaart, kapitein Egbert Field, zegt dat de Boeing 737 die is neergestort, sinds vorig jaar niet meer in het luchtruim van Guyana mag vliegen. Ook de crew was niet meer welkom. De autoriteiten hadden - naast andere veiligheidsproblemen - namelijk ontdekt dat de crew van de Mexicaanse maatschappij de toelating had gekregen om het toestel veel te zwaar te laden met bagage. Zo vonden de autoriteiten zelfs bagage in de toiletten van het vliegtuig.

De Guyaanse minister van Infrastructuur David Patterson heeft eerder al bevestigd dat het neergestorte toestel hetzelfde is als het vliegtuig dat zijn land vorig jaar verboden had nog te vliegen in Guyana. Hij wist echter niet of de crew die is omgekomen ook dezelfde was als de geschorste crew van vorig jaar.

Onderzoek

De Mexicaanse autoriteiten zeggen dat het bedrijf alle nodige vergunningen had om het toestel in kwestie te verhuren aan Cubana. Bovendien was Global Air in november 2017 nog geslaagd voor de verificatie van hun onderhoudsprogramma. Het toestel dat Cubana had gehuurd van de vlucht van afgelopen vrijdag was een Boeing 737-201 uit 1979.

De oorzaak van de crash, die aan meer dan 100 mensen het leven heeft gekost, is nog niet duidelijk. Er is een speciale commissie opgericht om de toedracht te achterhalen. Mexico heeft een team van experten naar Cuba gestuurd om te helpen bij het onderzoek. Een van de twee zwarte dozen is wel in goede staat teruggevonden. Aan de hand van die gegevens kan achterhaald worden wat er is misgelopen vlak na het opstijgen.