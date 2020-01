Vliegmaatschappij beboet omdat ze moslims van vliegtuig gooide na klachten van andere passagiers die zich “nerveus” voelden KVDS

26 januari 2020

11u11

Bron: AP, Cincinnati.com 0 De Amerikaanse vliegmaatschappij Delta Air Lines heeft een boete van 45.000 euro gekregen omdat ze in totaal drie moslims van twee verschillende vluchten gooiden na klachten van andere passagiers. De ene vlucht vertrok in Parijs, de andere in Amsterdam.

Het eerste incident gebeurde in juli 2016. Een passagier klaagde toen bij een van de crewleden dat een koppel op haar vlucht – die klaarstond om te vertrekken van Parijs naar de VS – haar “nerveus” maakte. De vrouw droeg een hoofddoek en de man zou iets in zijn smartphone gestopt hebben. Het bemanningslid passeerden daarop bij de stoelen van het koppel en zou de man verscheidene keren “Allah” hebben zien tikken terwijl hij berichtjes aan het sturen was.

Religie

Op bevel van de kapitein werd het koppel van het vliegtuig gehaald en ondervraagd door een supervisor van de maatschappij en iemand van de beveiliging. Die kwamen tot de conclusie dat het ging om Amerikaanse burgers die terugkeerden naar huis in Cincinnati en dat er niets verdachts aan hen was. Ze kregen de toestemming om verder te reizen, maar de kapitein van het vliegtuig weigerde hen weer aan boord te laten. Het koppel reisde uiteindelijk de volgende dag naar huis.





Op de documenten werd de naam van het koppel niet vrijgegeven, maar ze maakten zichzelf nadien bekend als Faisal en Nazia Ali. Volgens het Amerikaanse ministerie van transport had de enige reden dat het koppel niet mocht vliegen van doen met “hun veronderstelde religie”. (lees hieronder verder)

Het tweede incident gebeurde vijf dagen later in Amsterdam, op een vlucht die naar New York zou vertrekken. Bemanningsleden en passagiers klaagden over een moslimpassagier, maar volgens de copiloot was er niets mis met de man. Ook de security van Delta zag geen reden tot ongerustheid.

De kapitein vertrok met het toestel van de gate, maar keerde terug en liet de man en zijn bagage van het vliegtuig halen. In en rond zijn stoel op het vliegtuig werd gezocht naar iets verdachts.

Discriminatie

De man nam uiteindelijk een latere vlucht en omdat hij daar niet extra gescreend werd, besloot het Amerikaanse ministerie van transport dat ook hier sprake was van discriminatie.

Delta kreeg vrijdag een boete van in totaal 45.000 euro, maar het is niet duidelijk hoe dat bedrag bepaald werd. Het ministerie zei alleen dat het een voorbeeld wilde stellen.

De vliegmaatschappij verklaarde niet akkoord te zijn met het oordeel van het ministerie, maar gaf wel toe dat het de situaties “anders had kunnen aanpakken”. Volgens Delta werd in beide gevallen gehandeld op basis van het gedrag van de passagiers, niet op basis van hun identiteit. In het geval van de familie Ali was een van de klagers een gepensioneerde vrouw die naar eigen zeggen nog gewerkt had op de beveiligingsdienst van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Volgens Delta werden de procedures voor het onderzoeken van verdacht verdrag sinds 2016 verbeterd en objectiever gemaakt. Desondanks moet de maatschappij zijn piloten, crewleden en personeel bij de customerservice training geven rond culturele gevoeligheden.