Vliegende superrijken: nieuwe luxejet is extravaganter en klimaatonvriendelijker dan ooit Peter van Ammelrooy

28 december 2018

12u52

Bron: de Volkskrant 5 Wie ontzettend veel geld heeft, maakt een lange neus naar Parijs en Katowice. De vliegende superrijken trekken zich weinig aan van het klimaatdebat.

Kanye West en Kim Kardashian joegen eind vorige maand hun fans in de gordijnen toen ze op Instagram lieten zien hoe ze in Los Angeles voor een trip naar Japan aan boord stapten van een Boeing 747. Dat laatste lijkt weinig reden tot boosheid. In een beetje jumbojet passen 660 passagiers. Maar in deze 747 waren de rapper en zijn vrouw de enige passagiers, op Kardashians personal trainer na. Ze hadden luxe lounges tot hun beschikking, een slaap- en een badkamer.

“Aanstootgevend” en “onnodig” waren de mildste verwijten. “Je hebt de macht en de rijkdom om duurzaam te reizen, en dan doe je het tegenovergestelde?”, schreef Samantha Durham op Instagram. “Waarom? Voor een Instagram-hit?” Toch zijn Kanye en zijn vrouw lang niet de enige superrijken die zich zulke extravagantie veroorloven. Terwijl in Katowice de wereld worstelde om de klimaatafspraken van Parijs te redden, toonde Boeing (op 10 december) op een beurs voor zakenreizigers in Dubai de jongste vipjet en de interieurs die daarin mogelijk zijn.

