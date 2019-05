Vliegen op oud frituurvet: KLM investeert in duurzame kerosine ses

27 mei 2019

12u08

Bron: Belga 2 De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM investeert in een nieuwe fabriek voor duurzame kerosine op basis van oud frituurvet en andere plantaardige restolie. KLM verplicht zichzelf de eerste tien jaar dat de fabriek produceert zeker driekwart van de duurzame kerosine af te nemen.

KLM gaat daarvoor in zee met het bedrijf SkyNRG, dat de fabriek uitbaat. De totale investering in de fabriek bedraagt circa 260 miljoen euro.

De fabriek, die vanaf 2022 in werking zou moeten treden, gaat kerosine produceren op basis van onder meer oud frituurvet en andere plantaardige restolie uit de industrie. Die worden met groene waterstof verwerkt tot synthetische kerosine. De kerosine zorgt voor een CO2-reductie van 85 procent ten opzichte van fossiele kerosine. Ook neemt de uitstoot van fijnstof met circa 90 procent af en wordt er geen zwavel uitgestoten.

Duizend vluchten van Schiphol naar Rio

Volgens KLM-topman Pieter Elbers haalde KLM tot nu toe biokerosine uit de Verenigde Staten. “Maar dat was goed voor 0,0 zoveel procent van ons verbruik. Wat we van deze fabriek gaan afnemen is ongeveer 2 procent van wat we jaarlijks verbruiken.” De 75.000 ton duurzame kerosine die KLM jaarlijks afneemt, is volgens Elbers goed voor duizend vluchten van Schiphol naar Rio de Janeiro en terug.

Duurzame brandstof is wel duurder dan gewone kerosine. Maar door subsidies gaat de prijs omlaag en bovendien is er geen last van prijsschommelingen zoals bij fossiele brandstoffen. “CO2 uitstoten kost ook geld. Dat besparen we nu”, aldus Elbers.