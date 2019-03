Vliegdekschip uit Tweede Wereldoorlog ontdekt op oceaanbodem Arnd Leroy

15 maart 2019

09u48

Bron: KameraOne 0

Het wrak van het Amerikaanse vliegdekschip de USS Wasp is teruggevonden. Onderzoekers vonden het schip op de bodem van de Stille Oceaan op bijna 4.300 meter. Het schip was al 77 jaar vermist nadat het in 1942 gekelderd werd door enkele Japanse torpedo’s. Bij die aanval kwamen 176 bemanningsleden om het leven. Eerder dit jaar vonden de onderzoekers ook al het wrak van de legendarische USS Hornet terug.

