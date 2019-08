Vleermuis met hondsdolheid bijt toerist in Oregon jv

08 augustus 2019

Bron: Fox News 1 Een vleermuis die lijdt aan hondsdolheid heeft zaterdag een toerist in het Amerikaanse Oregon gebeten. Volksgezondheid stuurde een waarschuwing uit voor de bevolking.

Nadat hij gebeten was in de omgeving van de warmwaterbronnen van Breitenbush in de Amerikaanse staat Oregon, kon de toerist de vleermuis vangen. De universiteit van Oregon kon inmiddels bevestigen dat het zilverkleurige dier besmet was met hondsdolheid.

Volksgezondheid raadt aan om vleermuizen met rust te laten en niet aan te raken. “Zeker als je ze overdag ziet of op de grond, zijn ze waarschijnlijk ziek.” De autoriteiten geven wel de raad de vleermuis te vangen als ze je gebeten heeft om te testen of ze al dan niet besmet zijn.

De bewuste vleermuis is dit jaar in Oregon de vierde die postief getest werd op hondsdolheid. Symptomen van de ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast, zijn prikkelbaarheid, agressiviteit, verwarring, zwakte en misselijkheid.