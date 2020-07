Vleermuis aangetroffen in koffer van auto na reis van 800 km Michelle Desmet

14 juli 2020

12u26

Bron: The Independent 0 In de kofferruimte van een splinternieuwe auto zat een vleermuis verstopt die een reis van 800 kilometer had afgelegd. De auto werd van Frankrijk naar een lokale verkoper in County Durham, Verenigd Koninkrijk, overgebracht om daar te verkopen.

De verkopers schrokken zich een bult toen ze het diertje in de kofferruimte zagen liggen. Ze alarmeerden RSPCA, een organisatie die dieren redt, om het beestje op te halen.

“De vleermuis van zo'n 10 centimeter lang liet de verkopers schrikken toen ze de auto inspecteerden die uit Frankrijk kwam. Gelukkig had het beestje minder schrik dan hen en konden ze het gemakkelijk in een kartonnen doosje stoppen tot wij er waren", vertelt Shane Lynn van dierenorganisatie RSPCA.

Onderdak

RSPCA bracht de vleermuis naar een lokale dierenarts die vervolgens het futloze diertje onderdak gaf en het nodige zal doen om het terug vrij te laten in de natuur van zodra het sterk en gezond genoeg is.

“Het doet deugd als we dieren in nood kunnen helpen. Hopelijk blijft het diertje gezond en kan het snel terug in de natuur leven”, sluit de autodealer af.